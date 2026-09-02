A Mostra de Cinema CIM (Cinema: Imagem em Movimento) começa nesta quinta-feira, 3, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Após meses de imersão no universo do audiovisual, estudantes da rede pública do município chegam à tela grande como roteiristas, diretores e produtores de três curtas-metragens de ficção desenvolvidos ao longo do projeto.

A primeira sessão será realizada às 14h. Na sexta-feira, 4, também às 14h, a programação segue no Teatro Tupinambá, localizado no Colégio Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O acesso às duas sessões é gratuito e está sujeito à lotação dos espaços.

Conheça as obras

Três curtas produzidos por estudantes serão exibidos em Camaçari - Foto: Divulgação

Os filmes são resultado de uma experiência cinematográfica realizada com estudantes do Colégio Estadual de Camaçari, na sede do município, e do Centro Educacional Marquês de Abrantes, em Vila de Abrantes. Durante o projeto, os jovens conheceram diferentes etapas da produção de um filme, passando por linguagem audiovisual, narrativa, roteiro, direção, fotografia, áudio, iluminação e produção.

Em “O Barulho da Fome”, estudantes e merendeiras enfrentam um monstro que está muito além da fantasia. Entre filas, pratos, silêncios e ausências, o curta propõe uma reflexão sobre a fome e as diferentes faces das desigualdades sociais.

Já “As Vozes da Praça” parte de um lugar conhecido pelos moradores de Vila de Abrantes: a Praça da Matriz. Durante um trabalho escolar, um grupo de estudantes começa a ouvir misteriosas vozes que os conduzem às memórias dos povos indígenas que viveram naquele território. Inspirado no sítio arqueológico existente na praça, o filme aborda a memória, ancestralidade e a importância de preservar histórias que permanecem vivas.

Em “O Último Encontro”, seis estudantes do Ensino Médio, punidos às vésperas da formatura, precisam reorganizar a biblioteca da escola para recuperar o direito de participar da cerimônia. O que começa como uma convivência forçada dá lugar a conflitos, descobertas e reflexões sobre amizade, pertencimento e as incertezas de um futuro que começa a se aproximar.

A sessão no TCS acontece a convite da Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). O CIM – Cinema: Imagem em Movimento é patrocinado pela TAG e pelo Governo da Bahia, por meio do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda. O projeto é realizado pelo Coletivo Fora da Caixa, com parceria institucional do Instituto Casa Coletivo.