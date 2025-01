Uesb divulga resultado do vestibular 2025

Uesb divulga o resultado final do vestibular 2025 - Foto: Divulgação Uesb

O resultado do Vestibular Uesb 2025 já está disponível. A lista de aprovados para os 47 cursos de graduação pode ser consultada no Anexo 2 da Portaria 020/2025. Além disso, as notas finais da prova de redação estão disponíveis no Anexo 1 do mesmo documento.

De acordo com o cronograma do Edital 252/2024, a consulta do boletim de desempenho individual, com todas as pontuações finais das provas, será liberada na próxima segunda-feira, 27. Em breve, a Uesb publicará o Edital com todas as orientações de matrícula para os aprovados. Qualquer dúvida sobre o resultado, basta entrar em contato com o Cebraspe pelo e-mail [email protected].

Com mais de 9 mil candidatos participando, o processo seletivo selecionou mais de mil novos estudantes, que ingressarão nos cursos de graduação da Uesb no primeiro e no segundo semestre letivo de 2025.

Nesta edição, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) realizou o planejamento, organização e execução das atividades, com a supervisão da Comissão Permanente de Vestibular da Uesb (Copeve).