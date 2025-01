Última parcela do Bolsa Presença de 2024 é liberada - Foto: Amanda Chung

Nesta quarta-feira, 15, o Governo do Estado efetuou o depósito da última parcela do programa Bolsa Presença referente ao ano letivo de 2024. O programa, que tem como objetivo garantir a permanência escolar e reforçar a segurança alimentar, contou com um investimento total em R$ 601 milhões ao longo do ano.

A parcela liberada representa um montante de R$ 51,8 milhões, destinado a 371 mil estudantes distribuídos entre 332 mil famílias em condições de vulnerabilidade econômica.

Leia mais:

>> Bahia tem quarto melhor desempenho entre redes públicas no Enem

>> Oxe, me respeite! SPM faz campanha contra assédio na Lavagem do Bonfim

>> Matrícula na rede estadual continua nesta quarta e quinta-feira

Cada família de estudante habilitado para o programa recebe mensalmente R$ 150, com um acréscimo de R$ 50 por aluno adicional matriculado a partir do segundo estudante. Para receber o benefício, é necessário manter atualizado o cadastro da família no CadÚnico e os estudantes precisam participar das avaliações de aprendizagem realizadas pela unidade escolar que visam orientar o acompanhamento pedagógico.

O Bolsa Presença também impulsiona a economia local, uma vez que o benefício pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados na Bahia. Os recursos são frequentemente usados ​​para a compra de alimentos, produtos de higiene, remédios e outras necessidades essenciais.