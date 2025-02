UNEB divulga cronograma para aprovados no Sisu 2025 - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Com a disponibilização do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou o cronograma das convocatórias, do processo de validação ao sistema de cotas e da matrícula dos candidatos classificados para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano, nos cursos de graduação, na modalidade presencial, ofertados pela Universidade.

Os candidatos cotistas aprovados em 1ª chamada devem ficar atentos ao cronograma. A entrega da documentação para validação do acesso ao sistema de cotas deve ser realizada entre esta terça, 28, até quinta-feira, 30, através do sistema de heteroidentificação, conforme orientações do edital de matrícula.

O estudante cotista também deverá estar atento para as orientações de submissão da documentação para os procedimentos de heteroidentificação fenotípica, disponibilizado no edital.

Após período para recursos, o resultado do processo de validação do acesso ao sistema de cotas será no dia 11 de fevereiro, com a matrícula dos aprovados sendo efetivada entre os dias 12 e 14. O procedimento de matrícula é obrigatório para todos os estudantes, cotistas e ampla concorrência.