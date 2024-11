Universidade disponibiliza atendimentos gratuitos para MEIs

- Foto: Divulgação

As festas de fim de ano, o período de férias e a alta estação do turismo trazem inúmeras oportunidades para microempreendedores que buscam aumentar o faturamento e expandir seus negócios. No entanto, para alcançar bons resultados, é fundamental que a empresa esteja bem estruturada. Pensando nisso, os MEIs poderão contar com a ação exclusiva do curso de Ciências Contábeis da Unijorge, que preparou uma agenda de atendimentos gratuitos em novembro, com horário marcado, no Campus Paralela, para auxiliar na organização e regularização das atividades desse público.

Os agendamentos podem ser feitos para os dias 14, 19, 21, 26 e 28 de novembro, das 15h30 às 19h. Os empreendedores receberão orientação para o planejamento de suas empresas, com suporte em áreas como plano de negócios, plano de marketing, marketing digital e redes sociais, além de precificação.

A iniciativa também auxiliará em processos como abertura e baixa de MEI, parcelamento de dívidas, regularização do CNPJ, declaração do DAS e orientações sobre obrigações fiscais, para evitar multas e a exclusão do Simples Nacional.

Os atendimentos serão realizados por estudantes dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Unijorge, sob a supervisão dos professores do Núcleo de Gestão Contábil da instituição.