Concurso de Prefeitura é suspenso por suspeita de irregularidades

O concurso oferece 1.142 vagas, para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.412 e R$ 14 mil. - Foto: Divulgação/PMCJ

A Prefeitura de Conceição de Jacuípe anunciou que a suspensão do concurso público (Edital nº 001/2024) por um período de 90 dias. A decisão foi tomada devido à recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) sugerida para apuração de possíveis irregularidades nesse período.

Segundo a Promotoria de Justiça, uma investigação preliminar apontou indícios de favorecimento de parentes e pessoas próximas à gestão municipal atual.

O concurso oferece 1.142 vagas, para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.412 e R$ 14 mil.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura e o Instituto Bahia, organizadora do certame, e aguarda resposta.

Veja o comunicado

A Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe anunciou, em 7 de novembro de 2024, a suspensão do Concurso Público, Edital nº 001/2024, por um período de 90 dias. Essa decisão foi tomada em resposta à Recomendação IDEA Nº 003.9.538541/2024 do Ministério Público do Estado da Bahia.

O concurso em questão visa preencher vagas em diversos cargos, incluindo níveis fundamental, médio, técnico e superior. No entanto, devido à suspensão, os candidatos inscritos precisarão aguardar até que o prazo de 90 dias seja concluído.