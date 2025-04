Universidade para Todos: sorteio eletrônico é realizado nesta sexta - Foto: Emerson Santos

Nesta sexta-feira, 4, o Programa Universidade para Todos (UPT), da Secretaria da Educação do Estado (SEC), realizou o sorteio eletrônico referente às 20.110 vagas ofertadas, em 2025, para os 27 Territórios de Identidade da Bahia, distribuídas em 218 municípios baianos e com a oferta das atividades em 358 polos de funcionamento.

A homologação do resultado será feita pela instituição, juntamente com as universidades parceiras, a partir deste sábado, 5, até 11 de abril. Os resultados individuais poderão ser consultados pelos candidatos no dia 15 de abril, acessando o site upt.educacao.ba.gov.br, com login e senha.

De caráter classificatório, o sorteio eletrônico ocorreu na sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, de forma aleatória e equitativa, por meio do sistema informatizado da instituição, com o acompanhamento de técnicos do órgão e de representantes de algumas das universidades públicas parceiras.

A coordenadora do UPT, Patrícia Machado, destacou a importância do programa para o acesso à universidade.

“O UPT é uma política que vai contribuir e favorecer o processo de aprendizagem dos nossos estudantes e, também, preparar todos aqueles da rede estadual que estão no último ano do Ensino Médio e os que são egressos para que possam se preparar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, disse.

Os candidatos selecionados e classificados dentro da oferta de vagas que atenderem aos requisitos do programa serão matriculados automaticamente no Programa UPT 2025, conforme edital, levando em consideração as opções formuladas pelo candidato no ato da inscrição, quanto ao município, ao turno e à modalidade de oferta. O candidato que não for contemplado com a vaga entrará no cadastro reserva. As aulas do UPT serão iniciadas no dia 22 de abril.