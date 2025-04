Workshop em Ilhéus destaca sustentabilidade e cidadania global - Foto: Felipe Castro

Nesta quarta-feira, 16, o Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, em Ilhéus (NTE 05), foi palco do workshop “Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global”. Promovido pelo Grupo A TARDE, por meio do Programa A TARDE Educação, o evento reuniu professores, gestores e representantes do NTE 05 para compartilhar experiências, explorar novas práticas pedagógicas e fortalecer o compromisso com a preservação ambiental nas escolas baianas.

A programação incluiu palestras, dinâmicas interativas, rodas de diálogo e atividades práticas, conduzidas por Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, e por Emily Figueiredo, pedagoga do A TARDE Educação.

“O evento teve o objetivo de promover a discussão e a reflexão sobre as contribuições e os impactos da escola na sustentabilidade das comunidades envolvidas. Ofertamos um dia de formação com parte teórica pela manhã e prática à tarde. Os professores foram muito participativos e receptivos trazendo casos exitosos e discutindo entraves em suas comunidades escolares”, destacou Berta Cunha.

De acordo com Emily Figueiredo, a oficina foi um sucesso. “Um dos pontos altos do encontro foi o momento em que os professores puderam se reunir com colegas de outras escolas para, juntos, desenvolverem projetos baseados nas realidades específicas de cada instituição.Esse intercâmbio proporcionou uma troca significativa de experiências e perspectivas, enriquecendo ainda mais o processo criativo”, disse.

Entre os participantes, o gestor da Escola Estadual Indigena Abaeté, Katu Tupinambá, ressaltou a relevância do encontro como uma oportunidade de aprofundar e renovar saberes ancestrais em diálogo com práticas contemporâneas.

“Nós, enquanto povos indígenas, já praticamos boa parte da sustentabilidade, né? E o workshop veio para inovar mais ainda a nossa sustentabilidade dentro da aldeia. E isso eu vou levar um conhecimento muito bom, que é esse conhecimento do ciclo da matéria-prima ao produto que ele vai e vem [...] Com essa inovação do A TARDE, juntamente com a Secretaria da Educação veio para nos ajudar mais ainda. Eu creio que os professores aqui vão sair com grandes ideias de sustentabilidade para inovar cada vez mais nas suas escolas e nas suas comunidades”, afirmou.

A gestora do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, em Uruçuca, Ieda Lima de Almeida, reforçou o impacto da formação no trabalho já desenvolvido em sua escola.

“A gente já faz um trabalho, a gente já tenta utilizar da melhor forma possível tudo aquilo que pode ser reciclado ou preservado e que esse trabalho permaneça [...] Eu acho que é uma iniciativa muito importante para nós, principalmente para os professores de educação. Evidenciar esse trabalho que tem muitas escolas fazendo um trabalho interessante. A gente já faz um trabalho importante nessa perspectiva de preservar o planeta, de conscientizar o aluno, mas ainda falta mais”, afirmou.

A importância da troca de experiências também foi destacada pelo professor de Geografia do Colégio Estadual Menandro Minahim, em Una, Vital Teixeira.

“Quando a gente chega e se reúne com outros professores de outras realidades, mesmo sendo da mesma região, a gente acaba vendo ideias e novas perspectivas para mudar a mentalidade tanto da comunidade escolar em geral como, especificamente, dos nossos alunos. Acaba que, quando a gente está aqui, a gente tem contato com alguns projetos que já estão sendo executados e outros que ainda estão na fase de planejamento. Isso acaba que inspira novas ideias para a gente aplicar em nossa realidade, no nosso campo geográfico, mas também inspira também para a gente criar novas ideias e estar implementando nas nossas escolas”, ressaltou.

O workshop “Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global” contou com o apoio da Autoridade Portuária da Bahia - CODEBA e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC).