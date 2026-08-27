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ELEIÇÕES

11º dia de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Compromissos contemplam reuniões institucionais, panfletagem e entrevistas

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Candidatos ao governo da Bahia cumprem 11º dia de campanha nesta quinta-feira, 27
Candidatos ao governo da Bahia cumprem 11º dia de campanha nesta quinta-feira, 27 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia, nas eleições de outubro, chegam ao 11º dia oficial de campanha, nesta quinta-feira, 27, com diversas agendas a serem cumpridas. Entre elas, reuniões institucionais, panfletagem e entrevistas.

Confira:

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ACM Neto (União Brasil)
ACM Neto (União Brasil) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

ACM Neto (União)

Manhã

  • Reunião com lideranças do interior da Bahia e com coordenação de campanha

Tarde

  • Participa da entrega da Comenda 2 de Julho ao empresário João Gualberto Vasconcelos, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
  • Reunião com candidatos e lideranças políticas do interior da Bahia

Noite

  • Participa do evento “As Donas da Voz”, às 18h, no Pátio do Comitê 44, em Salvador
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues (PT)

Cumpre agenda institucional como governador. Pela manhã, visita obras de reforma e ampliação da Unidade de Urgência e Emergência Mãe Hilda Jitolu, no Curuzu/Liberdade.

Além disso, ao longo do dia, cumpre atendimentos em seu gabinete, no CAB.

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL)
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 9h - Entrevista à Rádio Regional FM, de Cícero Dantas

Tarde

  • 14h - Reunião da Coordenação de Campanha
Aroldo Félix, candidato pelo UP
Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • 6h - panfletagem na fábrica da BYD em Camaçari
  • ⁠11h - panfletagem na Praça do Lambe-Lambe em Feira de Santana

Tarde

  • ⁠15h30 - panfletagem em fábrica em Feira de Santana
  • ⁠17h - participação e conversa com eleitores na Feira Literária de Feira de Santana (Flifs)

As campanhas dos demais candidatos não divulgaram as respectivas agendas de campanha.

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Tags

ACM Neto eleições 2026 eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

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