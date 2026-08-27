ELEIÇÕES
11º dia de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Compromissos contemplam reuniões institucionais, panfletagem e entrevistas
Por Yuri Abreu
| Atualizada em
Os candidatos ao governo da Bahia, nas eleições de outubro, chegam ao 11º dia oficial de campanha, nesta quinta-feira, 27, com diversas agendas a serem cumpridas. Entre elas, reuniões institucionais, panfletagem e entrevistas.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Reunião com lideranças do interior da Bahia e com coordenação de campanha
Tarde
- Participa da entrega da Comenda 2 de Julho ao empresário João Gualberto Vasconcelos, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
- Reunião com candidatos e lideranças políticas do interior da Bahia
Noite
- Participa do evento “As Donas da Voz”, às 18h, no Pátio do Comitê 44, em Salvador
Jerônimo Rodrigues (PT)
Cumpre agenda institucional como governador. Pela manhã, visita obras de reforma e ampliação da Unidade de Urgência e Emergência Mãe Hilda Jitolu, no Curuzu/Liberdade.
Além disso, ao longo do dia, cumpre atendimentos em seu gabinete, no CAB.
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 9h - Entrevista à Rádio Regional FM, de Cícero Dantas
Tarde
- 14h - Reunião da Coordenação de Campanha
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- 6h - panfletagem na fábrica da BYD em Camaçari
- 11h - panfletagem na Praça do Lambe-Lambe em Feira de Santana
Tarde
- 15h30 - panfletagem em fábrica em Feira de Santana
- 17h - participação e conversa com eleitores na Feira Literária de Feira de Santana (Flifs)
As campanhas dos demais candidatos não divulgaram as respectivas agendas de campanha.