11º dia de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

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Os candidatos ao governo da Bahia, nas eleições de outubro, chegam ao 11º dia oficial de campanha, nesta quinta-feira, 27, com diversas agendas a serem cumpridas. Entre elas, reuniões institucionais, panfletagem e entrevistas.

Confira:

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ACM Neto (União Brasil) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

ACM Neto (União)

Manhã

Reunião com lideranças do interior da Bahia e com coordenação de campanha

Tarde

Participa da entrega da Comenda 2 de Julho ao empresário João Gualberto Vasconcelos, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Reunião com candidatos e lideranças políticas do interior da Bahia

Noite

Participa do evento “As Donas da Voz”, às 18h, no Pátio do Comitê 44, em Salvador

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues (PT)

Cumpre agenda institucional como governador. Pela manhã, visita obras de reforma e ampliação da Unidade de Urgência e Emergência Mãe Hilda Jitolu, no Curuzu/Liberdade.

Além disso, ao longo do dia, cumpre atendimentos em seu gabinete, no CAB.

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

9h - Entrevista à Rádio Regional FM, de Cícero Dantas

Tarde

14h - Reunião da Coordenação de Campanha

Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

6h - panfletagem na fábrica da BYD em Camaçari

⁠11h - panfletagem na Praça do Lambe-Lambe em Feira de Santana

Tarde

⁠15h30 - panfletagem em fábrica em Feira de Santana

⁠17h - participação e conversa com eleitores na Feira Literária de Feira de Santana (Flifs)

As campanhas dos demais candidatos não divulgaram as respectivas agendas de campanha.