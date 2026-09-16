A 18 dias da eleição, candidatos ao governo da Bahia reforçam agendas

Siga o A TARDE no Google

Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 16, com as respectivas agendas de campanha para a disputa ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro. Entre os compromissos deles estão a participação em sabatinas, reuniões com lideranças políticas e caminhadas no interior do estado.

Confira

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo Rodrigues (PT):

Tarde

Às 13h13, carreata em Madre de Deus

Às 15h13, carreata em Candeias

ACM Neto (União):

Manhã

Às 7h30, participa de sabatina em rádio

Participa de caminhada no Engenho Velho de Brotas, em Salvador

Tarde

Reuniões com lideranças políticas de diversos municípios da Bahia

Noite

Participa de caminhada no município de Castro Alves

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

Às 12h, entrevista a uma emissora de televisão

Às 16h, reunião com líderes sem teto de Lauro de Freitas

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Às 9h30, reunião com a coordenação de campanha

Tarde