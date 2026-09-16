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ELEIÇÕES 2026

A 18 dias da eleição, candidatos ao governo da Bahia reforçam agendas

Compromissos se intensificam em meio ao primeiro turno cada vez mais próximo

Yuri Abreu
Por
Veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quarta-feira, 16
Veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quarta-feira, 16 - Foto: Elza Fiúza | ABr
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 16, com as respectivas agendas de campanha para a disputa ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro. Entre os compromissos deles estão a participação em sabatinas, reuniões com lideranças políticas e caminhadas no interior do estado.

Confira

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Jerônimo Rodrigues (PT):

Tarde

  • Às 13h13, carreata em Madre de Deus
  • Às 15h13, carreata em Candeias

ACM Neto (União):

Manhã

  • Às 7h30, participa de sabatina em rádio
  • Participa de caminhada no Engenho Velho de Brotas, em Salvador

Tarde

  • Reuniões com lideranças políticas de diversos municípios da Bahia

Noite

  • Participa de caminhada no município de Castro Alves

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • Às 12h, entrevista a uma emissora de televisão
  • Às 16h, reunião com líderes sem teto de Lauro de Freitas

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Às 9h30, reunião com a coordenação de campanha

Tarde

  • Às 14h, visita a Simões Filho
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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