ELEIÇÕES 2026
A 18 dias da eleição, candidatos ao governo da Bahia reforçam agendas
Compromissos se intensificam em meio ao primeiro turno cada vez mais próximo
Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quarta-feira, 16, com as respectivas agendas de campanha para a disputa ao Palácio de Ondina, nas eleições de 4 de outubro. Entre os compromissos deles estão a participação em sabatinas, reuniões com lideranças políticas e caminhadas no interior do estado.
Confira
Jerônimo Rodrigues (PT):
Tarde
- Às 13h13, carreata em Madre de Deus
- Às 15h13, carreata em Candeias
ACM Neto (União):
Manhã
- Às 7h30, participa de sabatina em rádio
- Participa de caminhada no Engenho Velho de Brotas, em Salvador
Tarde
- Reuniões com lideranças políticas de diversos municípios da Bahia
Noite
- Participa de caminhada no município de Castro Alves
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- Às 12h, entrevista a uma emissora de televisão
- Às 16h, reunião com líderes sem teto de Lauro de Freitas
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Às 9h30, reunião com a coordenação de campanha
Tarde
- Às 14h, visita a Simões Filho