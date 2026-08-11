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BARRAGENS DA BAHIA

ACM Neto trata segurança hídrica como “prioridade crítica” na Bahia

Plano de governo do candidato da oposição prevê retomada de barragens e auditorias pelo estado

Leo Almeida
Por
ACM Neto durante agenda em Vitória da Conquista
ACM Neto durante agenda em Vitória da Conquista - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O plano de governo do candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), coloca a segurança hídrica como prioridade nos diálogos com o governo federal diante de um cenário classificado como “crítico”. Entre as principais propostas do plano estão a retomada de obras de barragens paralisadas, a realização de auditorias técnicas e a implantação de um programa de barragens de médio porte no semiárido, inspirado em iniciativas bem-sucedidas entre 1995 e 2006.

Conforme análise realizada pelo portal A TARDE, o diagnóstico do plano de governo menciona obras autorizadas em 2017, como a Barragem de Baraúnas, que seguem paralisadas, e a Barragem de Catolé, que registrava supostos 30% de execução em 2025, No texto, Neto propõe a realização de auditorias técnicas para apurar o estado real e o custo de retomada dessas obras.

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De acordo com o candidato, o objetivo central seria restabelecer o equilíbrio entre o aumento do consumo de água, impulsionado pela população e pela agricultura irrigada, e a incorporação de novas reservas. O plano sustenta que a construção de reservatórios é essencial tanto para o abastecimento humano quanto para a produção econômica.

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Captação

O plano de governo de ACM Neto também prevê a análise de projetos para as barragens de Morrinhos (Piripá) e Casa Branca (Mucugê), com definição de prioridades e captação de recursos.

O programa de barragens de médio porte priorizará áreas com risco de seca superior a 80%, concentradas no norte do estado, e será integrado aos Planos Municipais de Abastecimento de Água no Semiárido, que incluirão também a construção de pequenas barragens e sistemas simplificados para cada comunidade.

Desenvolvimento

A agenda hídrica foi tema de um encontro promovido por ACM Neto com empresários de Vitória da Conquista e região, na noite de terça-feira, 11. O candidato projetou uma par ceria estratégica para que o governo estadual seja o indutor do desenvolvimento do município, que tem diversidade econômica, desde o setor de serviços até a agropecuária.

“Quando a gente olha os principais setores da atividade econômica, as grandes bases que sustentam a atividade econômica da Bahia, Conquista tem potencial em todas elas. É preciso que o Estado seja o instrumento indutor de desenvolvimento, que haja uma visão de longo prazo, que as ações e investimentos do governo estejam conectados com esse propósito de futuro, de fazer com que a região possa se expandir ainda mais e Conquista seja uma das cidades que mais cresçam na Bahia”, declarou Neto.

ACM Neto acompmhado de sua chapa majoritária
ACM Neto acompmhado de sua chapa majoritária - Foto: Divulgação

O candidato foi acompanhado do vice Zé Cocá (PP), do senador Angelo Coronel (Republicanos), do deputado Tiago Correia (PSDB) e de outras lideranças locais. Antes da reunião com o setor produtivo, Neto também se encontrou com vereadores da cidade.

Entre as demandas apresentadas pelos empresários estão investimentos em infraestrutura, apoio técnico, a solução da oferta de água, a implantação de um Centro de Convenções e a ampliação de voos para Salvador.

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ACM Neto barragem Campanha eleitoral 2026 Eleições da Bahia

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