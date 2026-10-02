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ELEIÇÕES

Ainda não escolheu? Veja lista de candidatos a deputado estadual pela Bahia

Domingo, 4, eleitores vão às urnas escolher novos representantes

Luan Julião
Por
Eleitores baianos vão escolher 63 deputados estaduais entre 612 candidaturas aptas
Eleitores baianos vão escolher 63 deputados estaduais entre 612 candidaturas aptas - Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
Eleições 2026

A disputa pelas 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) reúne 612 candidatos aptos a concorrer nas eleições deste domingo, 4. Os dados são da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com esse número, a eleição estadual terá uma média de quase 10 candidatos para cada vaga no Legislativo baiano. Ao final da apuração, apenas 63 nomes serão eleitos para ocupar as cadeiras da ALBA.

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A votação para deputado estadual é uma das escolhas que o eleitor baiano fará no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Também estarão em disputa os cargos de presidente da República, governador, dois senadores e deputado federal.

A TARDE te ajuda a escolher

Cada eleitor pode votar em apenas um candidato para Câmara. O portal A TARDE tem uma página exclusiva com os nomes e números de urna dos candidatos da Bahia.

Na aba de candidaturas na página A TARDE Eleições, o eleitor pode tirar dúvidas e ver completo a lista de candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Todos os candidatos a deputado federal contam na lista com o seu registro no TSE, incluindo nome, foto, número de votação, partido/federação, declaração de bens e histórico político.

O objetivo da listagem é disponibilizar de forma interativa e simples as candidaturas, assim, auxiliando os eleitores a encontrar o candidato que mais se alinhe com os seus objetivos.

O que faz um deputado estadual?

Os deputados estaduais são representantes eleitos da população e atuam na Assembleia Legislativa. Entre as principais funções do cargo estão:

  • Elaboração de leis: propõem, discutem, alteram e votam projetos de lei relacionados às competências do estado. As propostas passam por comissões antes da votação em Plenário.
  • Fiscalização: acompanham e fiscalizam a atuação do governo estadual, além de outros poderes, do Tribunal de Contas e de órgãos previstos na Constituição.
  • Representação da sociedade: os parlamentares podem ouvir comunidades, identificar problemas sociais e levar essas demandas para a agenda pública.
  • Intermediação de conflitos: também podem atuar na busca de soluções para questões apresentadas pela população na relação com órgãos públicos e outras instituições.
  • Acompanhamento de políticas públicas: cabe ainda ao Legislativo acompanhar e fiscalizar políticas públicas de responsabilidade do Estado, contribuindo para o controle da execução dessas ações.
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deputado estadual deputado federal eleições na Bahia Guia do leitor

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