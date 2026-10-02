Ainda não escolheu? Veja lista de candidatos a deputado estadual pela Bahia

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A disputa pelas 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) reúne 612 candidatos aptos a concorrer nas eleições deste domingo, 4. Os dados são da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com esse número, a eleição estadual terá uma média de quase 10 candidatos para cada vaga no Legislativo baiano. Ao final da apuração, apenas 63 nomes serão eleitos para ocupar as cadeiras da ALBA.

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A votação para deputado estadual é uma das escolhas que o eleitor baiano fará no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Também estarão em disputa os cargos de presidente da República, governador, dois senadores e deputado federal.

A TARDE te ajuda a escolher

Cada eleitor pode votar em apenas um candidato para Câmara. O portal A TARDE tem uma página exclusiva com os nomes e números de urna dos candidatos da Bahia.

Na aba de candidaturas na página A TARDE Eleições, o eleitor pode tirar dúvidas e ver completo a lista de candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Todos os candidatos a deputado federal contam na lista com o seu registro no TSE, incluindo nome, foto, número de votação, partido/federação, declaração de bens e histórico político.

O objetivo da listagem é disponibilizar de forma interativa e simples as candidaturas, assim, auxiliando os eleitores a encontrar o candidato que mais se alinhe com os seus objetivos.

O que faz um deputado estadual?

Os deputados estaduais são representantes eleitos da população e atuam na Assembleia Legislativa. Entre as principais funções do cargo estão: