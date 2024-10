Ao lado do vice, Zé Neto vota confiante: "temos tudo pra vencer"

Zé Neto voltou ao lado do candidato a vice, Sandro Nazireu - Foto: Divulgação

O candidato do PT à prefeitura de Feira de Santana, Zé Neto, afirmou que está confiante na vitória ao votar no final da manhã deste domingo (6), no Instituto Educacional Gastão Guimarães (IEGG), em companhia de familiares, do candidato a vice-prefeito, Sandro Nazireu (Podemos), apoiadores e correligionários.

Leia mais

>> AtlasIntel/A TARDE: Zé Neto passa à frente e Feira deverá ter 2º turno

>> Zé Neto e Jerônimo percorrem ruas de Feira de Santana em carreata

>> ASSISTA: Após pesquisas AtlasIntel/A TARDE, especialistas analisam cenário das eleições na Bahia

"Fizemos uma campanha limpa, propositiva, e estou pronto para liderar as mudanças que Feira precisa. Temos tudo pra vencer. Tenho confiança na nossa vitória, na vitória popular, do time de Lula que vai construir um novo futuro para Feira de Santana", afirmou Zé Neto.