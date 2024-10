ASSISTA: Após pesquisas AtlasIntel/A TARDE, especialistas analisam cenário das eleições na Bahia

O jornalista de A TARDE, Pedro Menezes - Foto: Reprodução | YouTube

O panorama eleitoral de cinco importantes municípios baianos foi tema do 5º episódio do Atlas Deep Dive BR. A partir dos resultados das pesquisas de véspera de eleição realizadas pelo AtlasIntel, parceiro de A TARDE, o diretor de análise política do instituto, Yuri Sanches, e o jornalista de A TARDE, Pedro Menezes, discutiram o cenário de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Valença e Lauro de Freitas.

Pedro Menezes destacou, por exemplo, o domínio do prefeito de Salvador, Bruno Reis, no cenário eleitoral da capital baiana. Segundo ele, enquanto dentro da Bahia o nome de Bruno Reis é amplamente conhecido e sua gestão é aprovada pela população, fora do estado, o prefeito ainda não possui a mesma notoriedade.

Leia também

>>> AtlasIntel/A TARDE: Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga

>>> AtlasIntel/A TARDE: Zé Neto passa à frente e Feira deverá ter 2º turno

A pesquisa da AtlasIntel em Salvador revela que Bruno Reis vai ser reeleito. Na pesquisa estimulada, Bruno tem 68,6% das intenções de voto e o adversário mais próximo, Geraldo Júnior (MDB) está mais de 50 pontos percentuais atrás, com 16,7%. Kleber Rosa (PSOL) tem 8,8%, Brancos e Nulos 3,2% e Indecisos 1,6%. Victor Marinho (PSTU), Eslane Paixão (UP), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) não alcançaram sequer 1% das intenções de voto.

Esse alto índice de aprovação, segundo Menezes, está ligado ao fato de que Bruno Reis, embora associado ao carlismo, não é visto como um político de extrema-direita. "Ele faz críticas mais abertas ao Bolsonaro e tem um discurso mais moderado", explicou o jornalista.

Confira o vídeo completo: