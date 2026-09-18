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ELEIÇÕES 2026

Aos 60 anos, Malu Mader declara voto em Lula: “Cinema renasceu”

Atriz se juntou a outros artistas que se posicionaram a favor do petista

Ane Catarine
Por
Malu Mader e Lula
Malu Mader e Lula - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

Aos 60 anos, a atriz Malu Mader declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira, 17, a artista relacionou a escolha às políticas culturais do atual governo e afirmou que o cinema brasileiro voltou a produzir e gerar empregos.

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Malu também relembrou o início da carreira, aos 15 anos, e afirmou ter acompanhado um período em que, segundo ela, artistas eram tratados como “inimigos”.

“Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta. Agora, o cinema brasileiro renasceu. (...) Estou com Lula”, disse.

Veja a publicação:

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‘Bora, Lula’

A campanha do Lula publicou nesta sexta-feira, 18, um vídeo com artistas em apoio à reeleição. Na gravação, nomes da música, do cinema e da televisão repetem a frase “bora, Lula”.

Além da própria Malu Mader, participam do vídeo artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã, Paulinho da Viola e Sophie Charlotte.

A iniciativa é organizada pelo 342 Artes, coletivo de artistas liderado por Paula Lavigne, produtora e mulher de Caetano Veloso.

A expressão “bora, Lula” faz referência ao slogan “fora Lula”, usado por grupos de oposição ao presidente.

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Tags

eleições 2026 Lula Malu Mader

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