Avante oficializa Jau Ribeiro como candidato a prefeito de Iaçu

Em convenção, o partido também confirmou os nomes que concorrerão para vereadores - Foto: Divulgação

Com o apoio do PP, União Brasil e PDT, o empresário Jau Ribeiro foi confirmado pelo Avante como candidato a prefeito de Iaçu, no último domingo, 4. Em convenção, o partido também confirmou os nomes que concorrerão para vereadores nas eleições deste ano.

Jau Ribeiro é considerado dentro da base política como a "esperança de renovação que o município tanto precisa para se desenvolver e progredir". A convenção também confirmou Macarrão como candidato a vice.



“Sem dúvidas, a nossa convenção entrou para a história. A multidão iaçuense apaixonada pela nossa cidade já decidiu que a mudança é agora e não pode esperar”, comentou o candidato a prefeito pelo Avante, Jau Ribeiro.