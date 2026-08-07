Bahia reduz candidaturas a deputados em 40%, menor número em 14 anos

A concorrência para uma das 39 vagas na Câmara dos Deputados e 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) caiu de forma significativa no estado nas eleições de 2026.

Neste ano, a quantidade de candidaturas para deputado federal e estadual será de 1.015, número 40% menor que o pleito de 2022, quando 1.689 nomes foram às urnas para disputar espaço no Legislativo nacional e no baiano. O número é o menor desde 2010, quando 972 postulantes disputaram aquele pleito para as duas Casas.

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A queda torna menos difícil a eleição dos candidatos. Se há quatro anos haviam 776 candidaturas para a Casa Baixa do Congresso Nacional, o que representava 19 pessoas disputando uma das 39 cadeiras, em 2026 são 494 candidaturas, o que equivale a 12 postulantes para uma vaga.

Já para a Alba, as candidaturas caíram de 913 para 521, uma redução de 14 para 8 postulantes para cada uma das 63 vagas.

Veja a evolução dos números nas últimas eleições para o Legislativo:

2026

Deputado Federal: 494

Deputado Estadual: 521

Total: 1.015

2022

Deputado Federal: 776

Deputado Estadual: 913

Total: 1.689

2018

Deputado Federal: 503

Deputado Estadual: 643

Total: 1.146

2014

Deputado Federal: 388

Deputado Estadual: 672

Total: 1.060

2010

Deputado Federal: 280

Deputado Estadual: 692

Total: 972

Ranking dos partidos

O partido que terá mais candidatos nas eleições da Bahia será o Republicanos com 104 nomes na disputa. Em seguida aparece o Partido Liberal (PL) com 98 postulantes, e depois MDB com 90, o PSDB com 88 e fechando as cinco siglas com mais candidatos é o PDT com 86.

Vale ponderar que o número de candidatos deve sofrer alterações. As 38 candidaturas do Agir e as nove do Unidade Popular (UP) ainda não foram registradas no Candex, o sistema de cadastro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, existe a possibilidade da rejeição de postulantes. Em 2022, por exemplo, 183 candidaturas foram consideradas inaptas, cerca de 10% do total.