Bolsonaro dá conselho a Tarcísio sobre campanha de Ricardo Nunes

Conselho teria partido de Bolsonaro - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem aconselhado o governador de São paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a não vincular sua imagem ao prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição.

A informação é do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a publicação, Bolsonaro teria dito que um eventual fracasso da candidatura de Nunes poderia respingar em Tarcísio. Apesar do movimento do líder do PL, o governador prometeu, nesta terça-feira, 3, se empenhar para ajudar o aliado.

Nos últimos dias, Bolsonaro e seus aliados passaram a flertar com a candidatura do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), depois de ataques públicos de ambas as partes.

"Vamos intensificar sim, para mostrar a importância da parceria do governo do estado com a prefeitura. Não é possível resolver problemas em uma cidade com 12 milhões de habitantes sem uma parceria dessas", afirmou Tarcísio.