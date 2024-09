Bolsonaro mergulha em campanha de Nunes após distanciamento

Bolsonaro aparece em ato de Ricardo Nunes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reaproximou da campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), após o distanciamento das últimas semanas. O líder do Partido Liberal apareceu, por videochamada, em um ato do gestor, nesta quinta-feira, 12.

Na ocasião, Bolsonaro disse acreditar que Nunes está "credenciado" para continuar o trabalho na gestão municipal, e afirmou ter certeza que o prefeito, que chegou ao cargo após a morte de Bruno Covas (PSDB), será vitorioso no pleito.

“Ele está credenciado para continuar à frente da prefeitura. É a primeira disputa majoritária que ele disputa e tenho certeza que sairá vitorioso”, disse Bolsonaro.

Esse foi um dos primeiros acenos do ex-presidente a Nunes, após o flerte com o candidato Pablo Marçal (PRTB), um dos favoritos na disputa. O atual prefeito tem Ricardo Mello, do PL, como vice na chapa.