Bolsonaro vai votar ao lado dos filhos no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu à Vila Militar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 6, para votar nas eleições municipais 2024, ao lado dos filhos, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, e também de Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura pelo PL.

Para ir votar, Bolsonaro usou uma camisa em verde e amarelo, semelhante a camisa de clube de futebol, com a inscrição Bolsonaro 22, número de urna do Partido Liberal, nas costas. No meio dos peitos, o ex-presidente colocou um adesivo com propaganda da candidatura de Carlos Bolsonaro.

O filho de Bolsonaro tenta novamente uma vaga para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro.