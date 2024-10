Filha de médico usado em laudo falso pede inelegibilidade de Marçal

Laudo alegava internação de Guilherme Boulos por uso de cocaína - Foto: Reprodução/Youtube/AchismosTV

Carla Maria de Oliveira e Souza, filha do falecido médico José Roberto Souza, protocolou uma ação popular pedindo a inelegibilidade de Pablo Marçal, candidato do PRTB. Marçal publicou um laudo com uma falsa assinatura de seu pai, que morreu em 2022, alegando uma internação do adversário Guilherme Boulos (PSOL) por uso de cocaína.

Na ação, Carla e seu advogado, Felipe Torello Teixeira Nogueira, solicitam urgentemente que Marçal seja impedido de concorrer nas eleições deste ano, e que os votos que ele receber no primeiro turno sejam suspensos ou anulados. A ação foi distribuída à juíza Luiza Barros Rozas Verotti, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o nome de Marçal continuará nas urnas.

Especialistas ressaltam que a ação ainda está na esfera cível e não foi decidida, podendo ser encaminhada à Justiça Eleitoral posteriormente. A ação popular é uma medida prevista na Constituição Federal, que permite a qualquer cidadão invalidar condutas ilícitas que comprometam a moralidade administrativa.

