Lula vota em São Paulo e fala sobre o 1º turno das eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 6, na Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, acompanhado de candidatos a prefeito de várias cidades do ABC Paulista, sua esposa Janja e os ministros Alexandre Padilha e Luiz Marinho.

Em coletiva, Lula destacou a expectativa para os resultados do primeiro turno e ressaltou a importância de combater as fake news durante o processo eleitoral.

“Dia muito especial para a democracia brasileira. Eleição sempre é um momento especial pro povo se manifestar. Muitas vezes a gente erra, acerta. Importante que a eleição dá oportunidade de corrigir o erro a cada dois anos. Votamos e podemos corrigir”.

“É um momento bonito porque as pessoas vão vendo quem é quem, quem é que fala para respeitar a questão de gênero, LGBTQIA+, uma série de ações que conduzem as pessoas. Agora tem a quantidade de fake news, surgimento de candidatos que não tem compromisso a não ser inventar histórias”.

Lula destacou a importância da democracia e de conhecer a biografia do candidato.

“Quando venho votar é um exercício da democracia. Minha votação quero que simbolize a possibilidade que temos de escolher o melhor. Importante conhecer a biografia das pessoas, o que fez ontem, fez a vida inteira. Temos história em São Bernardo, Mauá, Santo André, São Paulo. Temos um conjunto que demonstramos a biografia. É com essa fé que escolhi o vereador, prefeito. Não podemos permitir que o povo vote desinformado”.

O presidente pediu de presente de aniversário o voto nos candidatos apoiados pelo partido.

"Eu tenho dois aniversários. Legalmente eu sou nascido dia 6 de outubro, mas minha mãe fala que nasci dia 27. Quero falar pra vocês que se quiserem dar meu presente dando meus candidatos no primeiro turno. Senão, me dê no segundo turno."

