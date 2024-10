TRE-BA substitui seis urnas na Bahia durante as Eleições 2024 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) anunciou a substituição de seis urnas eletrônicas até às 9h30 da manhã deste domingo, 6, durante o 1º turno das Eleições Municipais de 2024. Ao todo, 39.765 urnas foram preparadas para garantir a realização do pleito em todo o estado.

As substituições ocorreram em várias cidades, incluindo Salvador, Feira de Santana, Dias D’Ávila, Itagi e Senhor do Bonfim. Na capital baiana, as urnas foram trocadas no Colégio Estadual Leonor Calmon, localizado no bairro de Fazenda Grande II, e na Escola Municipal do Pau Miúdo, no bairro de Pau Miúdo.

Até o momento, o TRE-BA informou que não houve registro de ocorrências envolvendo candidatos ou prisões de eleitores, indicando que as eleições estão transcorrendo de forma tranquila.

