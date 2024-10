Bruno Reis recebe novo valor do União Brasil e lidera doações da sigla

Bruno Reis lidera ranking entre candidatos do União Brasil - Foto: Divulgação | Ascom Bruno Reis

O diretório nacional do União Brasil enviou mais R$ 5,6 milhões para a campanha do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Com o valor, o candidato à reeleição soma R$ 19.657.800,00 destinados pelo partido, liderando o ranking de doações da legenda em todo o país.

A nível de comparação, Capitão Wagner, candidato do União Brasil em Fortaleza, recebeu R$ 12.193.180 da sigla, sendo a segunda maior doação entre as principais cidades. Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidato a prefeito de Curitiba, Ney Leprevost recebeu R$ 8.772.600, seguido por Sandro Mabel, aposta do União Brasil para Goiânia, que teve R$ 7.837.673 destinados pela legenda. Roberto Cidade, que disputa a prefeitura de Manaus, conseguiu R$ 7.000.000 de doações do partido.

Rodrigo Amorim, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, recebeu R$ 2.934.000.O ranking elaborado pelo Portal A TARDE leva em consideração apenas os candidatos do União Brasil nas seis das dez maiores cidades do país. O partido não lançou nomes próprios em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Já Brasília, por ser uma cidade administrativa, não tem prefeito.

Até esta terça-feira, 1, Bruno Reis recebeu um total de R$ 20.657.800,00 em doações para campanha, sendo que R$ 1 milhão foi destinado pelo PDT, legenda da sua vice, Ana Paula Matos.