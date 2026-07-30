Cadidato a deputado, Pablo Barrozo reúne apoio de ex-prefeitos baianos

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Candidato a deputado estadual, Pablo Barrozo oficializou, em evento realizado em Salvador, o apoio dos ex-prefeitos de Cândido Sales, Eduardo Pontes, Amilton Fernandes e Lora Pontes à corrida eleitoral. Ao lado do pré-candidato a deputado federal Vitor Bonfim, ele também recebeu adesão de outras importantes lideranças políticas do município.

No local, Barrozo agradeceu a aliança e destacou o comprometimento com a defesa de mais investimentos, oportunidades e desenvolvimento para a região sudoeste da Bahia.

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"Receber o apoio de Dudu Pontes, Amilton Fernandes e Lora Pontes, tem um significado muito especial. São gestores e lideranças que conhecem de perto a realidade do município e têm uma história de dedicação ao povo da querida Candim. Quero agradecer a confiança de cada liderança e da população, que pode ter a certeza que juntos vamos trabalhar por mais investimentos, desenvolvimento e oportunidades para Cândido Sales", comemorou.

União dos Gabirabas

Na ocasião, os ex-prefeitos destacaram que a união dos chamados "Gabirabas", tradicional grupo político e seus apoiadores, em torno do projeto, representa um momento de convergência em favor de Cândido Sales.

O grupo afirma que a construção da parceria demonstra maturidade política e compromisso de unir forças para ampliar a representatividade do município, conquistando assim, novos investimentos para a localidade.