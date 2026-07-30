Voto jovem encolhe na Bahia em 2026: entenda o que está por trás da queda de 12,7%

Mais de 288 mil jovens baianos entre 16 e 18 anos estão aptos a comparecer às urnas eletrônicas para escolher seus representantes a presidente, governador, senadores e deputados federal e estadual, no próximo 4 de outubro. Eles representam 2,55% do eleitorado estadual. Deste total, cerca de 138 mil têm entre 16 e 17 anos e irão votar pela primeira vez, lembrando que nessa faixa etária, o voto é facultativo.

Os números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) apontam uma queda, nestas eleições, de 12,7% desse eleitorado (16 a 18 anos) em comparação ao pleito de 2022 (últimas eleições gerais). Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia contará com 11,3 milhões de votantes.

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Em nível nacional, considerando o mesmo período comparativo, o percentual de redução de votantes entre jovens de 16 a 18 anos foi de 14,52%. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem registrando redução no eleitorado adolescente brasileiro após o pico em 2022, quando foi registrado um salto de 51,13% de votantes de 16 e 17 anos, em relação a 2018.

Segundo especialistas, esse crescimento foi impulsionado por campanhas digitais e forte mobilização nas redes sociais. Já em 2024, o TSE registrou um declínio nacional de 23% nessa faixa etária.

Para analistas políticos, a baixa do voto jovem neste pleito não sinaliza necessariamente um desinteresse definitivo, e sim o reflexo de uma combinação de fatores estruturais diversos, como polarização política, demografia e descrença. Muitos defendem ações mais estruturais, como parcerias com influenciadores, campanhas dentro das escolas e educação política contínua. Com este intuito, os tribunais eleitorais desenvolvem campanhas educativas e programas, como o Eleitor do Futuro – Educação para a Cidadania.

A secretária de Planejamento, Estratégia, Inovação e Eleições do TRE-BA, Luciana Bichara, reforça que o voto é a expressão máxima da democracia.

“Votar é uma conquista do povo e representa o pleno exercício da cidadania, previsto na Constituição Brasileira. A participação de jovens é fundamental para o fortalecimento do sistema democrático e o voto entre 16 e 17 anos deve ser incentivado, visando a representatividade de todos os setores sociais nos espaços de decisão”, considera.

Voto consciente

O cientista político e professor de Sociologia, Vladimir Meira, afirma que o comportamento eleitoral do jovem, no geral, costuma ser pautado por um sentimento de contestação do que está estabelecido e por uma expectativa de futuro. “Esses dois elementos costumam se relacionar.

Se o que está estabelecido não representa melhorias significativas na sua realidade presente ou sinaliza deterioração das condições comparadas a outros momentos, é esperada uma sensação de desalento, aumentando o pessimismo sobre o próprio futuro. Isso tende a estimular um voto de contestação ou mesmo uma rejeição à política”, defende.

O que mobiliza e define o voto do jovem, sob o ponto de vista da Sociologia Política, enfatiza Vladimir, não é uma “rebeldia natural”, mas sim uma racionalidade baseada no entendimento da realidade material.

“É um mecanismo de autodefesa e projeção de futuro, o que significa, na prática, o processo de mobilização política”. Para o especialista, uma campanha eleitoral só mobiliza se indicar esperança de melhora de vida para o eleitor em potencial. “Em momentos em que esta percepção está em baixa, o engajamento juvenil tende a diminuir também”, completa.

Cientista político e professor de Sociologia, Vladimir Meira - Foto: Divulgação

Lucas Santana, 17 anos, diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), frisa que o voto aos 16 anos foi uma conquista da juventude secundarista, liderada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela UBES e União da Juventude Socialista (UJS), a partir da participação da juventude nas lutas democráticas do país, nos anos de 1980.

“Durante muito tempo, as propagandas eleitorais e grande parte dos políticos nos enxergavam apenas como um instrumento midiático para as suas campanhas”, constata.

Frente a esse cenário, a UBES construiu, em 2008, a campanha “Se Liga, 16”, e a cada período eleitoral retoma a ação para conscientizar os estudantes sobre o seu papel de exercer a cidadania e de se posicionar nas eleições.

“Mostramos a nossa força e capacidade crítica de escolher políticos alinhados às nossas pautas de defesa dos direitos da juventude, como acesso à educação pública e gratuita de qualidade”.

Lucas Santana, 17 anos, diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) - Foto: Divulgação

Daniel Felipe Santos Oliveiras, 17 anos, estudante do Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica de Itabuna, no Sul da Bahia, foi um dos que tiraram o título de eleitor, incentivado pelo “Se ligue, 16”. “Sou um

jovem de periferia, filho de pedreiro, que sabe bem a importância das políticas públicas que nos fazem permanecer em sala de aula. A gente precisa eleger quem, de fato, constrói o país acreditando no papel da educação e de empregos dignos”, avalia.

Daniel Felipe Santos Oliveiras, estudante do Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica de Itabuna - Foto: Divulgação

O presidente da Associação Baiana Estudantil Secundarista (ABES), Jackson Coelho, 19 anos, afirma que o voto facultativo não é apenas um direito, mas uma ferramenta de transformação a cargo dos jovens de 16 e 17 anos.

“Participar do processo eleitoral desde cedo é dar o primeiro passo para ocupar os espaços de decisão e quebrar a lógica de que política é para adultos. É a oportunidade de influenciar diretamente as políticas que afetam nosso cotidiano, como financiamento da Educação, qualidade do ensino e combate à evasão escolar”.

A história e a vivência do movimento estudantil, relata Jackson, “ensinam que a juventude sempre esteve na vanguarda das lutas por democracia e direitos, como a garantia da meia-entrada, visando mais acesso à cultura, ao esporte e lazer”. Ele conta que a ABES leva às escolas a discussão sobre a importância de fazer o título de eleitor, do processo político e do voto consciente, acreditando que a conscientização começa na sala de aula.

Aos 21 anos, Liz Cruz Bulcão, estudante de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia, também fala da importância do comprometimento eleitoral desde os 16 anos.

“É nessa idade que o jovem passa a exercer seus direitos, a desenvolver um pensamento político democrático, a estudar e amadurecer o senso crítico, aspectos essenciais para o desenvolvimento pessoal e a vida em sociedade. A juventude pode contribuir para garantir a democracia brasileira se informando, questionando e fazendo do voto uma escolha consciente.”

Liz Cruz Bulcão, estudante de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia - Foto: Divulgação

Perfil político do jovem reflete diferentes realidades e contextos

O perfil político do jovem que vai à urna imbuído do propósito de mudar a sua realidade é um tema que provoca debate, especialmente em ano eleitoral. Para o cientista político e professor de Sociologia, Vladimir Meira, o comportamento eleitoral do jovem “não é pautado, necessariamente, pelo critério ‘ideológico’, mas especialmente pelo aspecto material”.



O presidente da Associação Baiana Estudantil Secundarista (ABES), Jackson Coelho, considera que “definir o eleitor jovem atual por uma única tendência política, como mais à esquerda ou mais à direita, é um grande equívoco, que tenta simplificar uma realidade muito mais diversa e complexa”.

O cientista político ressalta que a consciência política de cada geração vai refletir a realidade e o contexto destas. “Creio que o determinante seja mais estrutural: o compromisso de sucessivos governos com a lógica do mercado e do consumo”. Essa lógica de mercado e fiscalista, diz, gerou estagnação.

Foto: Divulgação





“A literatura sobre o tema mostra que, embora as gerações mais recentes apresentem maior escolaridade, essa conquista educacional não se traduz, necessariamente, em melhoria proporcional das condições materiais.”

O resultado, afirma, é uma geração com mais formação, porém com menor capacidade estrutural, ou seja, sem casa própria, com menor poder de compra e com expectativas de enriquecimento menores que a de seus pais.

“Estudos indicam que, no Brasil, seriam necessárias nove gerações para que os descendentes de famílias em situação de pobreza alcançassem a renda média nacional. Essa percepção de que o ‘futuro’ não será melhor que o ‘presente’ dos pais é um dos fatores que mais afetam a disposição de engajamento político juvenil”, afirma.

Como educador, Vladimir Meira percebe a juventude atual marcada pelo produtivismo e consumismo. “O sonho de ‘vencer na vida’ está cada vez mais associado à capacidade de consumo e ao sucesso individual. Isso é uma consequência esperada de uma dinâmica social que precariza o trabalho, encarece o custo de vida e reduz as perspectivas de mobilidade. Em um cenário de perdas intergeracionais, o jovem se agarra ao que parece oferecer alguma segurança imediata”, avalia.

O presidente da Associação Baiana Estudantil Secundarista (ABES), Jackson Coelho, afirma que “os jovens são atravessados por diferentes realidades sociais, econômicas e culturais que moldam suas visões de mundo”. Ele critica, sobretudo, o cenário de disputa política que utiliza táticas na tentativa de desmobilizar os jovens e o povo na luta pelos seus direitos.



“Os movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil, lutam diariamente contra os ataques de blocos políticos que, no Congresso Nacional, propõem projetos que não nos beneficiam”.

Ainda assim, considera o líder estudantil, não há uma perda de consciência política entre os jovens. “O que vejo é uma transformação na forma como a juventude se manifesta, em suas comunidades e nas redes sociais. Há um cansaço com as estruturas políticas tradicionais, mas isso não significa apatia. A chave está em superar o estigma de que jovem não se interessa por política e reconhecer que a participação se dá por múltiplos canais e nem sempre pelos meios institucionais do passado”, avalia.

Voto jovem nos maiores colégios eleitorais da Bahia