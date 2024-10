Caetano promete reabertura e ampliação do estádio de Camaçari

Caetano criticou atual gestão por abandono do estádio - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

O candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano (PT), prometeu reabrir o estádio municipal Fernando Ferreira Lopes, antigo Armando Oliveira. Em sabatina ao A TARDE Eleições, realizada nesta terça-feira, 24, o petista teceu críticas a atuação situação do equipamento e detalhou os seus planos para a sua reativação.

“Eles não conseguiram administrar nem o estádio. A grama está nascendo no teto do estádio. É uma vergonha e eles ainda falam em programa de esporte. Qual? Ele [Flávio Matos] disse que jogou bola nos EUA, só se for bola de gude. A pintura do estádio ainda é da minha gestão de 2012”, reclamou Caetano.

“Nós vamos fazer junto com o governador Jerônimo Rodrigues a reconstrução e ampliação do estádio. Em toda a cidade o estádio tem sua simbologia. Em cada cidade que você chega o prefeito gosta sempre de mostrar. Vamos fazer um estádio moderno para Camaçari e construir Centros Poliesportivos. O governador Jerônimo conseguiu para a gente e está sendo construído um Centro com grama sintética, quadra de esportes, centro para artes marciais e toda uma estrutura. Vou fazer assim em Abrantes, em Barra do Pojuca, em Arembepe e nos principais bairros de Camaçari”, garantiu Caetano.

Com capacidade para 7 mil pessoas, o estádio foi inaugurado no ano de 1985 com o nome de Waldeck Ornelas. Apesar de ter passado por reformas ao longo dos anos, atualmente se encontra com as portas fechadas.

O estádio já foi a casa dos times de futebol Camaçari Futebol Clube e Sport Clube Camaçariense.