Caetano promete reativar Guarda Municipal de Camaçari caso seja eleito

Prefeito durante oito anos, o petista explicou os motivos pelos quais não realizou a reativação em sua gestão à época - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Candidato de PT à Prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano explicou, durante entrevista ao A TARDE Eleições, que pretende reativar a Guarda Municipal do município, extinta em 1997.

Prefeito durante oito anos, o petista explicou os motivos pelos quais não realizou a reativação em sua gestão à época.

"Eu tive muita dificuldade porque a Guarda Municipal foi extinta e ficou um passivo muito grande à época e quando eu criei o SMTT, eu preferi trabalhar com essa instância na cidade que também cumnpria esse papel de vigilância. Eu acho que agora temos que dar um salto de qualidade que é trazer de volta a Guarda Municipal", disse.

"A prefeitura hoje tem mais condições finaneiras do que na minha época. É trazer a Guarda e fazer uma integração com a Polícia Militar e Civil. Eu consegui fazer isso com a PM e Civil, tínhamos uma coordenação, onde fazíamos um planejamento da segurança públcia em Camaçari. Eu cheguei a dar 26 viaturas para a Polícia Militar e Civil", explicou o candidato.



