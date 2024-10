Caetano vota e se mostra confiante na vitória neste domingo

Candidato cumprimentou eleitores, ficou por cerca de 1h na fila de sua seção eleitoral e votou - Foto: William Rocha / Divulgação

O candidato do PT a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, votou na manhã deste domingo, 6, no Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Pastora Déa (PSB), da deputada federal Ivoneide Caetano (PT), do deputado estadual Junior Muniz (PT), lideranças políticas e apoiadores, Caetano chegou por volta de 10h da manhã na escola.

Leia mais

>> Ao lado do vice, Zé Neto vota confiante: "temos tudo pra vencer"

>> Ao lado de Pablo Roberto, José Ronaldo vota em Feira neste domingo

>> VÍDEO: Mãe de Davi Brito é acusada de fazer boca de urna em Salvador

Ele cumprimentou eleitores, ficou por cerca de 1h na fila de sua seção eleitoral e votou. Em entrevista à imprensa, o candidato se mostrou satisfeito com o trabalho feito na pré-campanha e na campanha eleitoral.

“Acertamos quando nos juntamos com o povo, fizemos o Diga Aí, trouxemos o povo para o centro do debate sobre a cidade, demos o microfone, deixamos o povo se expressar. O DNA da nossa vitória é esse, o povo”, avaliou Caetano.

Questionado sobre a prioridade de sua gestão, Caetano afirmou que a saúde é a área prioritária.

“Vamos iniciar pela saúde, não é justo nem razoável você morar numa cidade com o segundo maior PIB da Bahia e não ter medicamentos nos postos médicos, além de uma fila de 129 mil procedimentos e exames”, completou.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

Assista abaixo: