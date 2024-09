Candidata vai abandonar jingle ‘Paula dentro’ após acordo

Paula Camargo acatou decisão, mas discorda da interpretação do MP - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A candidata a vereadora em Rio Pardo (RS), Paula Camargo (PL), fez um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que o jingle “Paula dentro” não fosse mais usado em sua campanha eleitoral.

A música tinha os seguintes versos: “O que as mulheres ‘tão’ pedindo/ Paula dentro/ E o bairro também precisa/ Paula dentro/ Eu ‘tô’ com a Paula nesse momento/ Quem tá com ela grita ‘Paula dentro’”.

Leia mais

>> Bolsonaro e outros: Veja quem pode lucrar com o PL de inelegibilidade

>> Candidatos a prefeito recebem doações milionárias na Bahia

>> Eleições 2024: Conheça perfil dos candidatos a vereador de Salvador



Em nota ao G1, o Ministério Público afirmou que a retirada do jingle foi feito em uma decisão conjunta do órgão com a candidata. “Em reunião no dia 26 de agosto, após repercussão pela conotação sexual que o jingle causou, a candidata concordou em reavaliar a propaganda”.

Paula Camargo explicou que acatou a decisão, mas discorda da interpretação da promotora Christine Mendes Ribeiro Grehs. “Ela me pediu que eu não postasse mais nas minhas redes sociais, e eu aceitei. Pois, mesmo eu explicando que meu nome era Paula, ela achou pejorativo”, afirmou ao G1.

Segundo a candidata, ela foi denunciada no Ministério Público Eleitoral (MPE) devido ao teor da música. Em defesa, Paula mandou um recado para quem pensou “maldade” após escutar o jingle.

“‘Paula dentro’ foi ofensivo, então, eu tenho que dizer que eu tenho que estar fora?”, questionou a candidata do PL.

Ouça o jingle: