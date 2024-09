Candidato baiano tem mandado de prisão em aberto por homicídio

4.146 equipamentos serão utilizados durante a votação - Foto: Divulgação | Justiça Eleitoral

O candidato a vereador Djalma da Laranjeira (Avante), que tenta se eleger nas eleições deste ano na cidade baiana de Lamarão, é alvo de um mandado de prisão por homicídio. O mandado foi expedido em 2018 por conta de um homicídio ocorrido em São Paulo (SP) em fevereiro de 2016.

O julgamento ainda não foi concluído e o candidato afirma que desconhece o mandado de prisão. Já a defesa de de Djalma, disse que buscará os meios para provar a inocência. O partido não se posicionou.

Djalma da Laranjeira (Avante), nome de urna de Djalma Juriti da Silva, | Foto: Reprodução TSE

Mandados



No entanto, o candidato do Avante não é o único candidato baiano com mandado em aberto que tenta se eleger.

No estado, outros dois também têm pendências na Justiça: Wellington Mineiro (União), que tenta se eleger em Porto Seguro, e Luís Carlos Caboquinho (PSOL), candidato a vereador de Pau Brasil.

Wellington Mineiro (União) é alvo de mandado de prisão por furto, expedido em 17 de outubro de 2023. A defesa diz que a decisão se deu pelo fato de Wellington não ter sido intimado no processo. "A regularização do seu endereço fixo certamente revogará a ordem de prisão", disse a defesa.

Já Luís Carlos, é alvo de mandado de prisão expedido em 11 de maio de 2022, no entanto, não foi possível identificar qual o crime. O Presidente do PSOL na Bahia, Ronaldo Mansur disse desconhecer o mandado de prisão e que a legenda nem outro partido da federação faz esse tipo de checagem.

Segundo levantamento do G1, ao menos 61 candidatos das eleições 2024 são alvos de mandados de prisão em aberto.

O que diz a lei?

Pela legislação brasileira, um mandado de prisão em aberto não veta que alguém dispute uma eleição. A proibição vale para condenados de forma definitiva ou por um colegiado de juízes. No caso de pensão, nem mesmo uma condenação tiraria o candidato disputa.

Ainda assim, candidatos com mandados de prisão em aberto podem ser presos caso sejam encontrados.