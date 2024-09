"Salvador é a capital do desemprego", dispara Geraldo Jr.

Geraldo Jr. é candidato a prefeito de Salvador pelo MDB - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Entrevistado na sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, na noite desta quarta-feira, 18, o candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), classificou a cidade como a "capital do desemprego".

Geraldo afirmou que Salvador está na contramão das demais grandes cidades e prometeu que, caso seja eleito, fará uma revitalização no comércio.

"Não dá pra discutir a cidade de forma desassociada [...] Salvador está na contramão da hitória, é a capital do desemprego, perdeu a liderança econômica para Fortaleza no Nordeste. É a capital mais endividada do Nordeste", disse Geraldo, que continuou.

"Vamos revitalizar o comércio. Temos que empreender, estabelecer uma política fiscal para as empresas de pequeno porte, e o presidente Lula já garantiu. Temos que valorizar a economia criativa, vamos estabelecer esse pólo, que é uma indústria que deve ser melhor organizada. Temos que fortalecer o turismo étnico e cultural", completou Geraldo Júnior.