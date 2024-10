Candidato em Camaçari, Caetano lidera doação de campanha do PT na Bahia

Caetano é o principal beneficiado pelo PT no estado - Foto: William Rocha / Divulgação

O candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, foi quem mais recebeu doação de campanha da direção nacional do Partidos dos Trabalhadores na Bahia nas eleições de 2024 até o momento.

Leia mais

>> Caetano promete reativar Guarda Municipal de Camaçari caso seja eleito

>> Caetano recebe nova doação do PT para campanha em Camaçari; veja valor

>> PT elege 6 prioridades na Bahia para eleições de 2024; saiba cidades

O ex-gestor do município localizado na Região Metropolitana de Salvador, e ex-secretário de Relações Institucionais dos governos Rui Costa e Jerônimo Rodrigues já acumula R$ 2,5 milhões em valores recebidos enviados pelo PT. O último repasse foi registrado na terça-feira, 24, conforme consta no site de Divulgação de Candidaturas (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quantia de R$ 500 mil.

Com este acréscimo, Caetano passou o correligionário Zé Neto, que disputa a prefeitura de Feira e tem R$ 2,3 milhões em doações do PT. Feira é a segunda maior cidade da Bahia com 657 mil habitantes, mais que o dobro de Camaçari que tem 319 mil e ocupa a quarta posição no ranking. Os dados da população são de pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do final de agosto.

Nas duas cidades a disputa está acirrada. Em Camaçari, o principal adversário de Caetano é o presidente da Câmara dos Vereadores, Flávio Matos (União Brasil), que é apoiado pelo atual prefeito Antônio Elinaldo (União Brasil). As pesquisas por lá dão vantagem ao petista, com margem apertada, mas com possibilidade de vitória ainda no primeiro turno.

Já na Princesa do Sertão, o nome de Zé Neto vem crescendo entre o eleitorado, como mostrou pesquisa da Atlas Intel em parceria com o A Tarde divulgada nesta semana. O cenário na segunda maior cidade da Bahia ainda é de indefinição, com Zé Ronaldo (União Brasil) liderando a corrida eleitoral com poucos pontos de diferença.

Com relação aos valores repassados do diretório estadual, quem lidera a lista é Geraldo Júnior (MDB), que disputa a prefeitura de Salvador. Da direção local do PT, o emedebista recebeu pouco mais de R$ 1 milhão.