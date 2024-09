Candidato na Bahia pede desculpa após chamar autismo de ‘praga’

Hilton Couceiros, candidato à prefeitura de Valença. - Foto: Divulgação

O candidato à prefeitura de Valença, Hilton Couceiros (Avante), se retratou após ser alvo de duras críticas por ter chamado crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de “pragas”.

"Infelizmente, durante uma fala recente, ao tentar responder a uma pergunta, eu cometi uma falha", admitiu em uma publicação nas redes sociais.. "Utilizei um termo inadequado para me referir ao aumento de diagnósticos de autismo, o que gerou interpretações que não condizem jamais com o meu pensamento ou a minha postura. Foi um momento de falha na escolha das palavras, peço desculpas sinceras a todas as famílias, pessoas com autismo e a quem mais possa ter se sentido ofendido por tal equívoco".

De acordo com ele, há pessoas tentando transformar o episódio em "politicagem". Ele disputa a eleição com Jairo do BB (PDT), Jucelia Nascimento (Pode), Marcos Medrado (PV) e Valdemar da Conect (Solidariedade).

A declaração que causou revolta foi feita na última quarta-feira, 18, durante sabatina realizada na Associação de Comerciantes e Barraqueiros da Orla de Guaibim.

“Hoje nós temos algumas escolas de Valença, como APAE, AMA, Pestalozzi, com as crianças com deficiência física e autista e etc. Isso é muito preocupante que isso está parecendo que é uma ... como digo o nome ... uma praga; está evoluindo demais isso", disse o candidato na ocasião.

O embaixador do autismo no Estado da Bahia, João Pedro Mercês, usou as redes sociais para responder Couceiros. "Como embaixador do autismo do Estado da Bahia, quero rebater essa fala absurda desse cara, que é um dos candidatos a prefeito de minha terra, que nem vai ganhar. Rebater ele e dizer que autismo e nem deficiência nenhuma é praga. Isso que você falou é um absurdo, Hilton Couceiros", declarou Joao Pedro, em vídeo postado no Instagram.