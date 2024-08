'Celtinha' perde valor, mas patrimônio de Boulos cresce em SP

Boulos é novamente candidato a prefeito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol), candidato a prefeito de São Paulo, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 199.596,87. O valor representa um crescimento de R$ 178.541,80 com relação ao pleito de 2022, quando foi eleito para a Câmara. O 'Celtinha', como é popularmante chamado o Celta 2009/2010 do político, constou novamente na lista de bens.

O Celtinha, que em 2020, primeira tentativa de Boulos de chegar ao Executivo Municipal, valia R$ 15.416,00, e chegou a R$ 20.004,00 em 2022, agora aparece com o valor de R$ 15.146,00.

Boulos ainda declarou uma aplicação de renda no Banco Santander, no valor de R$ 11.876,67, uma conta com R$ 816,00 na Caixa Econômica Federal, e sociedade de 50% em uma casa, o que corresponde a R$ 171.758,00.

Em 2022, quando foi candidato a deputado federal por São Paulo, sendo o mais votado do estado, Boulos declarou um patrimônio de R$ 21.055,07. Em 2020, o parlamentar tinha R$ 15.995,52 de patrimônio (Celta e conta bancária).