"Chegadas do Polo e da Ford não foram bem aproveitadas", avalia Caetano

O candidato à prefeitura de Camaçari pelo PT, Luiz Caetano (PT), ressaltou, na manhã terça-feira, 24, durante entrevista ao A TARDE Eleições, sua opinião sobre o histórico da geração de empregos na cidade.

“Camaçari passou por alguns ciclos econômicos. O primeiro foi quando se instalou o Polo Petroquímico, obviamente que a cidade não estava preparada para aquilo e nós perdemos a classe média que foi para Lauro de Freitas e Salvador, ficou muita gente da construção civil e isso empobreceu muito a cidade”, iniciou.



Além da instalação do Polo, Caetano também citou a ida da Ford para o local como um segundo fator relevante para a falta de oportunidade. “Infelizmente os governantes não aproveitaram aquele momento para qualificar e capacitar”, ressaltou.

O candidato ainda declarou que a atual gestão podia ter aproveitado a estrutura do Cimatec em Camaçari, mas “não conseguiu”.

A ideia do candidato do PT é que, caso eleito, faça a cidade se aproximar do Cimatec para contribuir com a geração de empregos do local.



“Eu já fiz reuniões diversas vezes com a diretoria do Cimatec, para que eu possa puxar o Cimatec para entrar nas escolas de Camaçari para me ajudar a botar a tecnologia na saúde, educação, na infraestrutura, na mobilidade da cidade, na segurança pública. Então, eu vou trabalhar com isso para justamente ajudar a fomentar a economia e gerar emprego, mas não só isso, eu vou apostar no setor de serviço”, declarou.

