Cleitinho Azevedo é eleito governador de Minas Gerais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais nas eleições deste domingo, 4. Com a apuração dos votos concluída, o político conquistou55,34%dos votos válidos com mais de 92% das urnas apuradas e garantiu a vitória na disputa pelo comando do estado.

Sobre o candidato

Aos 44 anos, Cleitinho chega à quarta eleição de sua carreira política, iniciada em 2016, quando conquistou uma vaga de vereador em Divinópolis, sua cidade natal, pelo então PPS, atual Cidadania. Antes de entrar para a política, ele trabalhava como comerciante no varejão de verduras da família e também atuava como músico.

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Segundo biografia publicada pela Câmara Municipal de Divinópolis, a ideia de disputar uma eleição surgiu depois que seu irmão gêmeo, Gleidson Azevedo, percebeu a popularidade alcançada por Cleitinho com vídeos publicados para divulgar suas músicas.

Em 2016, Cleitinho foi eleito vereador com 3.023 votos, a terceira maior votação daquele pleito para o cargo em Divinópolis. Dois anos depois, deu o primeiro passo na política estadual e recebeu 115.492 votos, tornando-se o quarto deputado estadual mais votado de Minas Gerais nas eleições de 2018.

A ascensão continuou em 2022. Filiado ao Partido Social Cristão (PSC), Cleitinho recebeu 4.268.193 votos e foi eleito senador por Minas Gerais, terminando a disputa em primeiro lugar.

Agora, com a eleição para o governo de Minas Gerais, Cleitinho amplia a trajetória política iniciada há uma década no município de Divinópolis e passa a comandar o estado a partir de 2027.