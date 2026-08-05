Com dois baianos, partido tenta eleger ‘bancada da macumba’ na Câmara

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Um grupo de candidatos a deputados federais do PSOL autointitulado de “bancada da macumba” tenta o sucesso nas eleições para aumentar a representatividade das religiões de matriz africana na Câmara dos Deputados.

O coletivo composto até o momento por seis postulantes defende que os povos de terreiro precisam participar diretamente da elaboração das leis, da definição dos orçamentos e das decisões políticas nacionais e não mais “permanecer apenas como objetos de homenagem, pesquisa, folclorização ou políticas pontuais”.

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A construção da bancada, segundo os membros fundadores, poderá reunir desde praticantes de religiões de matriz africana até pesquisadores e educadores.

“Ninguém pode falar melhor por nós do que nós mesmos. Enquanto não tivermos macumbeiros e macumbeiras ocupando os parlamentos, continuaremos sendo lembrados apenas em momentos pontuais, sem participação efetiva nas decisões. É preciso transformar a força dos nossos terreiros em força política”, dizem os candidatos à Câmara.

As candidaturas

A articulação reúne duas candidaturas da Bahia e mais quatro de outros estados. Veja: