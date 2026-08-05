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DADOS ELEITORAIS

A TARDE Eleições debate patrimônio e transparência de candidatos

Em bate-papo, jornalistas do Portal A TARDE analisaram evolução de bens declarados por políticos

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Debate reforçou importância do acesso público aos dados eleitorais
Debate reforçou importância do acesso público aos dados eleitorais - Foto: Reprodução Youtube | A TARDE Play
Eleições 2026

A evolução patrimonial dos candidatos que disputam o pleito eleitoral e a transparência nas informações prestadas à Justiça Eleitoral foram os temas centrais do A TARDE Eleições Eleições exibido nesta quarta-feira, 5.

Durante o bate-papo, o editor de política do Portal A TARDE, Eduardo Dias, e o repórter de política Leo Almeida debateram como o patrimônio, informado pelos postulantes, reflete a realidade da vida pública e a dinâmica de mandatos anteriores.

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Crescimento de bens

Um dos principais destaques do programa foi o crescimento expressivo dos bens acumulados por quem já ocupa cargos no Poder Executivo ou Legislativo.

De acordo com Eduardo Dias, a reeleição ou a alternância entre cargos públicos frequentemente coincide com uma evolução considerável nos números apresentados.

"Existem exemplos de candidatos que triplicaram ou até quaduplicaram os patrimônios", pontuou o editor de política, ressaltando que o acompanhamento desse crescimento ao longo dos mandatos é um termômetro essencial para que o eleitor entenda o histórico de quem busca o voto.

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Declaração "por baixo" e papel do jornalismo

Outro ponto sensível abordado na transmissão foi a defasagem entre o valor de mercado de bens imóveis ou participações societárias e o montante que de fato consta nos registros da Justiça Eleitoral.

O repórter Leo Almeida destacou que é recorrente a divulgação de valores defasados ou subestimados nas fichas de candidatura.

De acordo com o jornalista, a legislação permite que o candidato declare o valor histórico de aquisição de um bem, o que frequentemente resulta em números abaixo do mercado atual. No entanto, Almeida frisou os limites e o dever do trabalho jornalístico diante da plataforma DivulgaCand (Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Muitos candidatos divulgam o valor 'por baixo', porém o que cabe ao jornalista é analisar com rigor e divulgar exatamente o que foi declarado ao DivulgaCand", explicou Leo Almeida, ressaltando que o documento oficial é a base primária para a fiscalização da sociedade e o ponto de partida para qualquer apuração investigativa.

O debate reforçou a importância do acesso público aos dados eleitorais como ferramenta de controle social e combate ao enriquecimento ilícito, reiterando o compromisso da cobertura política do Portal A TARDE em traduzir esses dados de forma clara e acessível para a população.

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Tags

candidatos brasileiros cobertura política controle social evolução patrimonial Justiça Eleitoral Transparência Eleitoral

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