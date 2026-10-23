Confira o que é fato ou fake das falas de Lula no debate da Globo

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O último debate presidencial antes das eleições do segundo turno ocorreu nesta sexta-feira, 23, na TV Globo. O embate entre Lula e Flávio Bolsonaro teve checagem em tempo real dos sites como g1, ICL Notícias, Agência Lupa, aos fatos, entre outros.

Confira abaixo as principais falas do candito do PT. As falas serão divididas nas categorias 'fato', 'fake' e 'não é bem assim'.

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Confira as principais falas de Lula

"Nós herdamos 6 mil obras paradas e, obviamente, que você não consegue fazer uma obra de infraestrutura no mesmo ano que você começa." - FATO

“Porque na Argentina a pobreza chegou a 40%, o povo tá comendo carne de burro e você disse que quer um modelo igual. Ou do Milei.” - FATO

"Quando eu voltei [à Presidência, em 2023], tinha 33 milhões de pessoas passando fome" - FATO

“A economia não crescia acima de 3% desde que eu deixei a presidência em 2010.” - FALSO

em atualização



