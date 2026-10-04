ELEIÇÕES 2026
Confira os 39 deputados federais eleitos pela Bahia
Veja como ficou a configuração de parlamentares na Casa Legislativa a partir de 2027
Por Yuri Abreu
| Atualizada em
A Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. A definição ocorreu neste domingo, 4, após a realização das eleições ao Poder Legislativo.
Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.
Confira a lista:
- Pastor Sargento Isidório
- Antonio Brito
- Neto Carletto
- Daniel Alencar
- Lucas Reis
- Sandro Filho
- Doutora Raissa Soares
- Ivoneide Caetano
- Roberta Roma
- Gabriel Nunes
- Jorge Solla
- Valmir Assunção
- Sergio Brito
- Ricardo Maia
- Diego Coronel
- Carlos Muniz
- Afonso Florence
- Elmar
- Olivia
- Dal Barreto
- Adolfo Viana
- Daniel
- Alice Portugal
- Ditinho Avivip
- Claudio Cajado
- Maria Marighella
- Leur Lomanto Junior
- Joseildo
- João Bacelar
- Paulo Azi
- Capitão Alden
- Manuel Rocha
- Léo Prates
- Raimundo Costa
- Mario Negromonte Jr
- Márcio Marinho
- Charles Fernandes
- Elmo Vaz
- Felix Mendonça