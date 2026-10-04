Confira os 39 deputados federais eleitos pela Bahia

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A Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. A definição ocorreu neste domingo, 4, após a realização das eleições ao Poder Legislativo.

Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.

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Confira a lista: