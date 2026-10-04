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ELEIÇÕES 2026

Confira os 39 deputados federais eleitos pela Bahia

Veja como ficou a configuração de parlamentares na Casa Legislativa a partir de 2027

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

A Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. A definição ocorreu neste domingo, 4, após a realização das eleições ao Poder Legislativo.

Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.

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Confira a lista:

  • Pastor Sargento Isidório
  • Antonio Brito
  • Neto Carletto
  • Daniel Alencar
  • Lucas Reis
  • Sandro Filho
  • Doutora Raissa Soares
  • Ivoneide Caetano
  • Roberta Roma
  • Gabriel Nunes
  • Jorge Solla
  • Valmir Assunção
  • Sergio Brito
  • Ricardo Maia
  • Diego Coronel
  • Carlos Muniz
  • Afonso Florence
  • Elmar
  • Olivia
  • Dal Barreto
  • Adolfo Viana
  • Daniel
  • Alice Portugal
  • Ditinho Avivip
  • Claudio Cajado
  • Maria Marighella
  • Leur Lomanto Junior
  • Joseildo
  • João Bacelar
  • Paulo Azi
  • Capitão Alden
  • Manuel Rocha
  • Léo Prates
  • Raimundo Costa
  • Mario Negromonte Jr
  • Márcio Marinho
  • Charles Fernandes
  • Elmo Vaz
  • Felix Mendonça
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