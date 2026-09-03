Corrida ao governo: veja a agenda dos candidatos nesta quinta-feira

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Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quinta-feira, 3, com as agendas oficiais de campanha na disputa ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas e comícios por cidades do interior do estado, além de reuniões com lideranças políticas de municípios do interior.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Tarde

Caminhada em Feira de Santana, às 17h

ACM Neto (União)

Manhã

Encontro com lideranças políticas de diversos municípios da Bahia;

Reunião com a coordenação de campanha.

Tarde

A partir das 16h, participa de carreata em Capim Grosso.

Noite

A partir das 18h, participa de caminhada e comício em Quixabeira.

Ronaldo Mansur (PSOL)

Reunião política em São Paulo

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Reunião com lideranças comunitárias em Periperi, às 10h.

Tarde

Visita na Liberdade, às 17h.

Aroldo Félix (UP)

Tarde

Participação na posse do reitor João Carlos Salles da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador, às 17h

Maria Bona (PCO)

Panfletagem em Rio de Contas