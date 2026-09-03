ELEIÇÕES 2026
Corrida ao governo: veja a agenda dos candidatos nesta quinta-feira
Entre os compromissos, caminhadas e comícios pelo interior da Bahia, além de reuniões com lideranças
Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta quinta-feira, 3, com as agendas oficiais de campanha na disputa ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas e comícios por cidades do interior do estado, além de reuniões com lideranças políticas de municípios do interior.
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Tarde
- Caminhada em Feira de Santana, às 17h
ACM Neto (União)
Manhã
- Encontro com lideranças políticas de diversos municípios da Bahia;
- Reunião com a coordenação de campanha.
Tarde
- A partir das 16h, participa de carreata em Capim Grosso.
Noite
- A partir das 18h, participa de caminhada e comício em Quixabeira.
Ronaldo Mansur (PSOL)
- Reunião política em São Paulo
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Reunião com lideranças comunitárias em Periperi, às 10h.
Tarde
- Visita na Liberdade, às 17h.
Aroldo Félix (UP)
Tarde
Participação na posse do reitor João Carlos Salles da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador, às 17h
Maria Bona (PCO)
Panfletagem em Rio de Contas