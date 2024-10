Damico faz avaliação da sua campanha: “Dever cumprido”

Giovani Damico (PCB) - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Candidato a prefeito de Salvador, Giovani Damico (PCB) fez uma avaliação sobre a sua campanha neste domingo, 6. Segundo o comunista, foi uma trajetória “muito estimulante”. O prefeiturável afirmou que recebeu “bastante apoio”.

“Em todos os locais que a gente transitou, o nosso projeto foi sempre muito bem recebido. Nossa presença nas ruas foi sempre vista como algo conectado com as demandas e com as lutas urgentes de nossa população”, disse.

Ele continuou: “Chegamos nessa reta final com a voz indo embora, que para mim é uma marca muito clara do que foi uma campanha realmente pé no chão, um movimento que ganhou corações e mentes, e que se construiu contra uma situação delicada”.

Na oportunidade, ele lamentou a falta de fundos para fazer campanha. “A gente fez campanha de bolsos vazios, com um tribunal que vem dificultando o acesso até mesmo ao fundo público. Ainda assim, nós tivemos muita confiança, muita convicção e chegamos nesse final com a sensação de dever cumprido”, finalizou.

