Debate da Globo: Flávio Bolsonaro pede desculpa após ofensa a Lula

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após chamar o petista de “9 dedos”, durante o debate da TV Globo na noite desta sexta-feira, 23.

O pedido de desculpas ocorreu após Lula interromper o debate para afirmar que tinha se ofendido pelo chamado de Flávio. No pronunciamento, o presidente explicou que perdeu o dedo enquanto trabalhava aos 17 anos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele disse uma grande asneira e não vou levar para casa. Ele me chamou de 9 dedos. Se tem alguém nesse pool que sabe o que é ambiente de trabalho sou eu, perdi o dedo com 17 anos trabalhando à noite. Não vou permitir que um miliciano me chame de 9 dedos. Ele nunca trabalhou na vida”, afirmou Lula.

Flávio abriu sua tréplica com um pedido de desculpas pela ofensa ao presidente: “Lula, se eu te ofendi por ter te chamado de 9 dedos te peço desculpa de verdade. Se te ofendo, peço desculpas”.