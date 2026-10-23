Debate da Globo: Lula cita VLT de Salvador como grande obra do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou grandes obras do governo federal e citou os investimentos realizados para a construção do VLT de Salvador durante o debate da TV Globo na noite desta sexta-feira, 23.

No primeiro bloco do embate contra Flávio Bolsonaro (PL), os candidatos debateram propostas de infraestrutura em todo país. Ao responder o questionamento do postulante do PL, Lula listou grandes obras realizadas pelo país, e citou a implementação o modal na capital baiana.

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Estamos fazendo VLT de Salvador, metrô em São Paulo, melhorizantes, BRT no Rio de Janeiro, ou seja, todas as obras de infraestrutura, além de estar muito próximo de concluir a tão sonhada transposição de São Francisco, que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não conseguiu Lula - Em debate na Globo

“Se o candidato conhece um pouco o Brasil, ele saberia que, em nenhum momento na história do país se investiu tanto em obras de infraestrutura como nós investimos nesses últimos anos", afirmou.