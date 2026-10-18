Debate na Band: Lula cobra voto de Flávio em PEC e promete criar Ministério da Segurança

Durante o primeiro confronto direto no debate presidencial da Band para o segundo turno das Eleições 2026, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou publicamente do adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o voto favorável à PEC da Segurança Pública, apresentada pelo Executivo federal ao Congresso Nacional.

Ao avaliar a crise no setor, o petista sustentou que a divisão constitucional de 1988 engessou a atuação da União e que os governos estaduais falharam em conter o avanço do crime organizado e das milícias de forma isolada.

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"[Você] Poderia ter votado a emenda que eu mandei para dar ao governo federal as condições de interferir na questão da segurança pública. Todo mundo sabe que a Constituição de 1988 garantiu que a segurança era responsabilidade dos estados, mas os estados fracassaram. Nenhum estado conseguiu resolver o problema sozinho", disse Lula.

Combate "ao andar de cima"

Em sua fala, Lula ressaltou ter sancionado a lei antifacção e ampliado o tempo de prisão para integrantes de organizações criminosas. O candidato enfatizou que o enfrentamento ao crime não se restringe às periferias, devendo alcançar as estruturas de lavagem de dinheiro.

O presidente anunciou ainda que, assim que a PEC for aprovada e promulgada pelo Senado, criará imediatamente o Ministério da Segurança Pública para coordenar ações integradas entre União, estados e prefeituras.

"Nós vamos atacar o crime organizado da esquina ao andar de cima, porque tem os pobres no território e tem os ricos nos condomínios. Para o trabalhador, para a comunidade, proteção; para o bandido, prisão. Vai ser assim quando aprovar a PEC da Segurança", disse.