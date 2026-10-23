Debate na Globo: obra de Bolsonaro citada por Flávio foi entregue inacabada

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Flávio Bolsonaro afirmou durante o debate na Globo, na noite desta sexta-feira, 23, que as obras de transposição do Rio São Francisco no Nordeste foram feitas na gestão do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, mais de 90% das obras já estavam prontas em 2018, feitas durante os governos de Lula e Dilma.

Além disso, parte dos canais hídricos entregues pelo ex-presidente estavam inacabados, ficando fora de operação por conta de atrasos e ausências em repasses.