Deputado de Jabes e Cacá declara apoio a Adélia em Ilhéus

- Foto: Divulgação

O deputado estadual Eduardo Salles (PP), marcou presença na grande caminhada de Adélia, nesta sexta (27), no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. A candidata a prefeita do PT agradeceu o apoio do parlamentar.

Nas eleições de 2022, Eduardo Salles foi o deputado do PP mais votado em Ilhéus, onde tem o apoio do ex-prefeito Jabes Ribeiro e do ex-vice-prefeito Cacá Colchões. Tanto Ribeiro quanto Cacá são apoiadores do candidato Valderico Júnior (UB), mas Salles preferiu ficar do lado de Adélia.

O racha no PP, que é coligado a um partido adversário de Adélia, ocorre a uma semana da eleição de 6 de outubro.



“Eduardo é um deputado competente, foi secretário de Agricultura da Bahia e sabe que apenas o nosso time, o time do presidente Lula e do governador Jerônimo, é capaz de fazer a mudança de verdade em Ilhéus”, declarou a professora Adélia Pinheiro.