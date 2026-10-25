Abertura dos portões no maior colégio eleitoral da Bahia tem filas e correria

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Dezenas de eleitores já aguardavam para votar. Apesar da grande quantidade de pessoas e da correria, não houve tumulto. O Luiz Viana é o maior colégio eleitoral da Bahia, com 16.079 eleitores.

A Bahia tem 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos a votar nestas eleições. Neste segundo turno, os eleitores baianos vão às urnas para escolher quem vai governar o Brasil nos próximos quatro anos.

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Eleitores votam no Luiz Viana, em Brotas - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Filas gigantes e correria

Em outros locais de Salvador foram registradas grandes filas que aguardavam a abertura dos portões e, quando o horário chegou, a multidão avançou para dentro dos colégios.

Correria marca abertura de votação no segundo maior colégio eleitoral

No Colégio Rotary Club, em Itapuã, Salvador, os portões também foram abertos pontualmente às 8h. Desde as primeiras horas deste domingo, 25, segundo turno das eleições, dezenas de eleitores já aguardavam do lado de fora da unidade escolar.

O Rotary é considerado o segundo maior local de votação da Bahia e recebe mais de 14,9 mil eleitores. Na Bahia, estão aptos a votar nesta eleição, 11.321.005 eleitoras e eleitores.

Veja o momento da abertura dos portões no Luiz Viana

1 de 6 Eleitores votam no Luiz Viana, em Brotas | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

2 de 6 Eleitores votam no Luiz Viana, em Brotas | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

3 de 6 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

4 de 6 | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

5 de 6 Momento da abertura dos portões em Salvador | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

6 de 6 Eleitores entrando no maior colégio eleitoral da Bahia | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Eleitores também foram cedo votar no Subúrbio

Muitos eleitores também foram cedo exercer o direito ao voto no Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 11.532 eleitores aptos a votar nestas eleições. A unidade escolar está entre os dez maiores locais de votação da capital baiana.