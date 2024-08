Diogo Medrado deixa Sufotur para coordenar campanhas na Bahia

Diogo via coordenar a campanha de Valença - Foto: Divulgação

O diretor-presidente da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Diogo Medrado, foi exonerado do cargo para se dedicar às campanhas políticas da base do governador Jerônimo Rodrigues em cidades do interior da Bahia. Uma das campanhas que terá a participação de Diogo, além de Camaçari e Salvador, será a de seu pai, Marcos Medrado, que concorre ao cargo de prefeito em Valença.

A exoneração via ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta quinta-feira (22). No comando da Sufotur, Diogo é responsável pela realização de grandes eventos na capital e interior diversificando no calendário cultural e turístico da Bahia.